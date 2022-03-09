MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!

MHK, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unutunca maç 1 saat 20 dakika geç başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
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09 Mart 2022 12:59
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unuttu.

9 Mart Çarşamba saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi. Kısa süre içerisinde maça hakem atanmadığı anlaşıldı.

TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'e alındığını kulüplere bildirdi. 

Mücadele ancak 13.20'de başlayabildi.

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