MHK, FIFA kokartı takmaya aday hakemleri bildirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA video yardımcı hakem kategorisi de oluşturuldu.



Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.



2021 FIFA aday hakem listesinde yer alan hakemler şöyle:



FIFA hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu



FIFA yardımcı hakemi: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel



FIFA video yardımcı hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Bahattin Şimşek



FIFA kadın hakemi: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş



FIFA kadın yardımcı hakemi: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök



FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın



FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak



