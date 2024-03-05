MHK, derbinin VAR hakemi Koray Gençerler'i haklı buldu

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçın VAR hakemi olan Koray Gençerler, derbideki performansı nedeniyle Siyah-Beyazlı kulüp tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.
Gençerler, Colley'in atıldığı pozisyonda orta hakem Halil Umut Meler'i VAR'a çağırmıştı. Tecrübeli hakem, ilk önce çıkardığı sarı kartı iptal ederek Colley'e kırmızı kart vermiş, Beşiktaş, Cenk'in Köhn ile girdiği iki mücadelede penaltı beklemişti.
SiyahBeyazlılar, bu pozisyonda da Koray Gençerler'e devreye girmediği gerekçesiyle sert tepki gösterdi.
Öte yandan Galatasaray cephesi de Omar Colley ile girdiği ikili mücadele sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kalan Icardi için de penaltı itirazları yaptı.
Merkez Hakem Kurulu ise önceki gün 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Şanlıurfa arasında oynanan maçta VAR hakemi olarak Gençerler'e görev verdi.
Bu atama, Koray Gençerler'in derbi performansından MHK'nin memnun olduğu şeklinde yorumlandı.
Gençerler, Colley'in atıldığı pozisyonda orta hakem Halil Umut Meler'i VAR'a çağırmıştı. Tecrübeli hakem, ilk önce çıkardığı sarı kartı iptal ederek Colley'e kırmızı kart vermiş, Beşiktaş, Cenk'in Köhn ile girdiği iki mücadelede penaltı beklemişti.
SiyahBeyazlılar, bu pozisyonda da Koray Gençerler'e devreye girmediği gerekçesiyle sert tepki gösterdi.
Öte yandan Galatasaray cephesi de Omar Colley ile girdiği ikili mücadele sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kalan Icardi için de penaltı itirazları yaptı.
Merkez Hakem Kurulu ise önceki gün 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Şanlıurfa arasında oynanan maçta VAR hakemi olarak Gençerler'e görev verdi.
Bu atama, Koray Gençerler'in derbi performansından MHK'nin memnun olduğu şeklinde yorumlandı.
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