MHK'den tarihi uygulama: 5 testi geçemeyene terfi yok

MHK, terfi kursunda hakemlere tarihi bir uygulama yaptı. Aralık sonunda yapılan terfi kurslarında tarihi bir yol izlendi. Hakemlere görüntü, yazılı, fiziksel, İngilizce ve mülakat testleri yapıldı. Çıkacak sonuçlarla klasmanlar belirlenecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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MHK'den tarihi uygulama: 5 testi geçemeyene terfi yok
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02 Ocak 2023 08:43
Merkez Hakem Kurulu, 25 Aralık ile 29 Aralık tarihleri arasında yaptığı terfi kurslarında tarihi bir uygulamaya imza attı.

Bölgesel Hakemlikten C Klasmanı hakemliğine, C Klasmanı hakemliğinden B Klasmanı hakemliğine, B Klasmanı hakemliğinden A klasmanı hakemliğine, A Klasmanı hakemliğinden Süper Lig hakem kadrosuna terfi kursu düzenledi. Bu kursa katılan hakemlere aynı anda 5 ayrı test yapıldı. Tamamen şeffaf ortamda gerçekleşen testler kamera ile kaydedildi. Tüm klasmanlar bu 5 test sonucunda belirlendi. Mevcut Süper Lig hakemlerine de bu testlerin yapılması gündemde. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde organize edilen terfi kursları kapsamında; görüntü, yazılı, fiziksel, İngilizce ve mülakat testleri yapıldı. İşte testlerin ayrıntıları;

HEMEN KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere, UEFA kliplerinden seçilen görüntüler verildi. Hakemlerden bu pozisyonlarla ilgili anında karar verilmesi istendi.

YAZILI SINAVDA OYUN KURALLARI

Oyun kuralları yazılı sınavları her kategori için farklı sorularla gerçekleştirildi. Tüm hakemlerin oyun kuralı bilgileri net olarak ölçülmüş oldu.

YO-YO VEYA ARİET TESTİ YAPILDI

Hakem ve yardımcı hakemlere, Fiziksel Gelişim ekibi tarafından farklı skalalarda atletik testler (Yo-Yo veya Ariet) uygulandı ve antropometrik ölçümleri yapıldı.

İNGİLİZCE SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen profesyonel bir şirket tarafından, online olarak İngilizce konuşma seviye tespiti değerlendirmeleri her kategorideki hakem ve yardımcı hakemlere uygulandı.

MHK ÜYELERİ HAZIR BULUNDU

Hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere, en son olarak tüm MHK üyelerinin katılımı ile mülakatlar yapıldı. 

 

 

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