MHK'den hakemlere uyarı: 'Memnun değiliz'

Son dönemde yapılan hakem hataları ve kulüplerin isyanları, MHK'yı da daha titiz olma konusunda harekete geçirdi.



MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşun yayınında son dönemdeki kritik pozisyonla ilgili "Evet hatalı kararlar var. Kulüpler haklı." şeklindeki yorumlarının ardından çarşamba günü bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.



MHK Yönetimi ve Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'ın bu toplantıda hakemlere yönelik sert eleştiriler yaptığı öğrenildi.



HATALAR MASAYA YATIRILDI



Hataların tek tek masaya yatırılıp konuşulduğu toplantıda, hakemlere "Özellikle son 3 haftada yapılan hatalar ayyuka çıktı. Daha dikkatli olmalısınız." mesajları verildi. Orta hakemlerin kararlarına müdahale etme konusunda çekimser davranan VAR hakemleri de ayrıca uyarıldı. Hakemlerin VAR'a çağrılması konusunda daha hassas davranılması önerildi.





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