MHK'den hakemlere uyarı: "Memnun değiliz"

MHK çarşamba günü hakemleri topladı. Eğitmen Hugh Dallas'ın da bulunduğu eğitim amaçlı toplantıda, hakemlere ve VAR hakemlerine "Son 3 haftalık performansınızdan memnun değiliz." uyarısı yapıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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MHK'den hakemlere uyarı: 'Memnun değiliz'
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06 Nisan 2023 09:51
Son dönemde yapılan hakem hataları ve kulüplerin isyanları, MHK'yı da daha titiz olma konusunda harekete geçirdi.

MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşun yayınında son dönemdeki kritik pozisyonla ilgili "Evet hatalı kararlar var. Kulüpler haklı." şeklindeki yorumlarının ardından çarşamba günü bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

MHK Yönetimi ve Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'ın bu toplantıda hakemlere yönelik sert eleştiriler yaptığı öğrenildi.

HATALAR MASAYA YATIRILDI

Hataların tek tek masaya yatırılıp konuşulduğu toplantıda, hakemlere "Özellikle son 3 haftada yapılan hatalar ayyuka çıktı. Daha dikkatli olmalısınız." mesajları verildi. Orta hakemlerin kararlarına müdahale etme konusunda çekimser davranan VAR hakemleri de ayrıca uyarıldı. Hakemlerin VAR'a çağrılması konusunda daha hassas davranılması önerildi.

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