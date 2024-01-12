MHK'den hakem ve VAR değişiklikleri!

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresi öncesi bazı değişikliklere gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MHK'den hakem ve VAR değişiklikleri!
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12 Ocak 2024 14:13
Son güncelleme 12 Ocak 2024 14:24
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişiklikler yapıldığını açıkladı.

İŞTE MHK'NİN ALDIĞI KARARLAR

"VAR hakem sayısı 40'a çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

Algoritma ile yapılan dijital atama her maça 3 hakem önerecek

2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek."

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