MHK'den Ali Palabıyık için yeni karar

Merkez Hakem Kurulu'nun, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'la ilgili alacağı karar ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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MHK'den Ali Palabıyık için yeni karar
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05 Ekim 2021 09:40
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında verdiği ve veremediği kararlarla büyük eleştiri toplayan Ali Palabıyık için MHK'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

MHK, PALABIYIK'I CEZALANDIRACAK
Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen'in haberine göre, Ç.Rizespor- Galatasaray maçının tepki çeken isimleri hakemler oldu,. Yanlışlarıyla göze batan isimlerin Merkez Hakem Kurulu tarafından cezalandırılacağı ortaya çıktı.

EN AZ 4 HAFTA MAÇ YOK
Maçı belirtilen süreden 2 dakika fazla oynatan ve konuk takımın attığı son dakika golü öncesini süzemeyen Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu tarafından en az dört hafta maç alamayacağı öğrenildi. Kıdemli yardımcı hakem Serkan Olgurcan da pozisyonda kusurlu bulundu. Palabıyık ve Bitigen ile özel olarak görüşen MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın sert uyarılarda bulunduğu bildirildi.

4 MAÇIN ÜÇÜNDE ELEŞİTİRİLDİ
FIFA hakemi Ali Palabıyık, Süper Lig'de 4 maçta sahaya çıkarken, Avrupa arenasında da 3 müsabakada düdük çaldı. Palabıyık'ın, Trabzonspor-Galatasaray (2-2), Beşiktaş-Adana Demirspor (3-3) ve Çaykur Rize-Galatasaray (2-3) karşılaşmasında oldukça fazla eleştiri aldığı görüldü.


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