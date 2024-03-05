MHK'de istifaya neden olan maç! Ambargo kararı

Profesyonel Mübaka İcra Kurulu Üyesi ve VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasının ardından Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak iddialar geldi.



BİR KULÜP 6 VAR HAKEMİNİ AMBARGOLADI



343 Digital kanalında konuşan Şansal Büyüka, Tolga Özkalfa'nın yaşadıklarının ardından istifa kararı aldığını öne sürdü. Büyüka'nın iddialarına göre; 12 tane VAR hakeminin 6 tanesinin bir kulüp tarafından ambargolu hale getirildiği ve bu nedenle Özkalfa'nın çok büyük sıkıntılar çektiği kaydedildi.



İŞTE İSTİFAYA NEDEN OLAN MAÇ



Özkalfa'nın istifasına neden olan maç olarak Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesi gösterildi.



Mücadele 1-1 devam ederken Fenerbahçe, 80. dakikada Jayden Oosterwolde'nin yerde kalmasıyla penaltı beklemiş ancak hakem Cihan Aydın faulün ceza sahası dışında olduğuna hükmetmiş, VAR hakemi Erkan Engin ise uyarıda bulunmamıştı. Maçın 90+1. dakikasında ise Kasımpaşalı futbolcu Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR uyarısıyla penaltı kararı verilmişti.



Büyüka'nın aktardıklarına göre; 26 Şubat'ta oynanan maçın ertesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında yer yerinden oynadı.



ÜST DÜZEY YETKİLİDEN HAKEMLERE DİSİPLİN SORUŞTURMASI İSTEĞİ



TFF'nin en üst düzey yöneticilerinden biri hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Erkan Engin için disiplin soruşturması talep etti.



Şansal Büyüka'nın iddiasına göre Tolga Özkalfa, bu isteğe olumsuz yaklaştı. Özkalfa, "Bu penaltıyı doğru verdiyse sorun yok, yanlış verdiyse hakem hatası. Nereden çıktı disiplin soruşturması! Hakem utanç verici bir şey mi yaptı, yüz kızartıcı bir suç mu işledi. Neden disiplin soruşturması açacağız! Olsa olsa hakem hatasından ceza alır." karşılığını verdi.



BÜYÜKA: "RİVA'DA TERÖR ESTİRDİ"



Özkalfa'nın bu cevabı sonrası TFF'de ortam iyice gerildi. TFF'nin bir başka üst düzey yetkililerinden biri Büyüka'nın ifadesine göre 'Bu pozisyonda nasıl penaltı verilir diyerek Riva koridorlarında terör estirdi'.



KULÜPLERDEN VE BÖLGEDEN ATAMALAR İÇİN BASKI



Daha öncesinde kulüplerden ve belli bir bölgeden atamalara sürekli olarak karışılması nedeniyle baskı altında olan Tolga Özkalfa, son yaşananların ardından istifa kararı aldı.





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