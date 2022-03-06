MHK'dan "kadın hakem" kararı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak 3 maçta kadın hakemlere görev vermeye karar verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MHK'dan 'kadın hakem' kararı
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06 Mart 2022 13:41
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'de 7 Mart Pazartesi günü yapılacak 3 maçta 3 kadın hakem görevlendirdi.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak 3 müsabakada Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki ve Melis Özçiğdem, dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kadınlar Günü dolayısıyla hafta boyunca diğer liglerdeki müsabakalarda da kadın hakemler ve gözlemciler görev almaya devam edecek.

Açıklamada, "Kadın hakemlerimize ve gözlemcilerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız." denildi.

Kadın hakemlerin yarın görev yapacağı müsabakalar şöyle:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Gamze Durmuş Pakkan

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Cansu Tiryaki

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Melis Özçiğdem

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