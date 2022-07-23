MHK böyle yemin edecek! İşte yeni metin...

7-8 HAKEME DAHA SÜPER LİG FIRSATI DOĞDU

YEMİN MADDESİ DİKKATİ ÇEKİYOR

MAL BEYANI YOKSA MAÇ DA YOK

GÖZLEMCİLER UEFA STANDARDINA YÜKSELTİLDİ

MEVCUT SAYI YETERSİZ

YENİ İSİMLER BEKLENİYOR

Türk futbolunda görülmemiş bir uygulamaya imza atarak TFF'ye bağlı kurullara 'yemin' şartı getiren Mehmet Büyükekşi yönetimi, profesyonel liglerde görev yapan tüm hakem ve gözlemcilerden de en geç 1 ay içinde kapalı zarf içinde notere mal beyanı sunmalarını istedi.Geçen sezon ikinci yarıda terfi ettirilen 3 isimle dahi kadronun 27'ye çıkabildiği düşünüldüğünde 8 Mart'ta mağdur edilenler için kadroda devam hakkı sağlanmış oldu, klasman düşme kalktı. Ayrıca Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek gibi emekliye ayrılanlar; VAR kadrosuna geçecek olanlar derken, yeni boy göstermeye başlayan Cihan Aydın, Adem Cinek, Emre Kargın, Turgut Doman başta olmak üzere 7-8 hakeme daha Süper Lig fırsatı doğdu.Hürriyet'ten Murat Fevzi Tanırlı'nın haberine göre; mal beyanı vermeyecek hakem ve gözlemciler görev alamayacak. Yeni talimatın 'MHK'nın Yapılanması' bölümüne 'yemin' maddesi eklendi. Söz konusu maddede, "-"MHK Başkan ve üyeleri, atanma tarihlerinden itibaren en geç bir hafta içinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemini etmek suretiyle görevlerine başlar" deniliyor."MHK Başkanlığı/Üyeliği görevimi bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve hakka saygı duygusu içinde; her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak temel hak ve hürriyetleri göz önünde bulundurarak; hukukun temel ilkelerine uygun şekilde; kanun önünde eşitlik ilkesine ve dürüstlük kuralına bağlı kalarak, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım tüm inanç ve değerlerim üzerine and içerim."Öte yandan mal beyanı vermeyen hakemler ve gözlemcileri büyük bir problem bekliyor. Yeni talimatla profesyonel liglerde görev yapan hakem ve gözlemcilere, en geç 1 ay içerisinde kapalı zarf içerisinde notere mal beyanı sunma zorunluluğu getirildi. Aksi durumda görev alamayacaklar.Yeni talimatla gözlemciliğin yaş sınırı 65'ten 70'e yükseltildi. Ana neden, bu sene Süper Lig maçlarının çift gözlemciyle takip edilecek olması. Bir gözlemci sahada, diğeri Riva'da karantinada izleyecek. Bu yapının sıkıntılarını ve yanlışlığını ayrıca tartışacağız lakin haftada 9 maç için 18 gözlemciye ihtiyaç olacak.Halihazırda 21 Süper Lig gözlemcisi olduğundan hastalık, izin, ceza gibi nedenlerle yetmeme riski taşıyor. Kadroyu genişletmek farz. UEFA'da gözlemci yaş sınırı 70'ken, ülkemizde 65 olması yanlıştı zaten. Hatta efsane isimlerden Michel Vautrot 73, Jaap Uilenberg de 72'sine kadar gözlemcilik yaptı.65 yaş sınırından bırakanlar bu sayede dönebilecek. Normalde Süper Lig gözlemcisi olup MHK'ya girdiklerinden dolayı Murat Ilgaz, Ahmet İbanoğlu ve Aytekin Durmaz da kadroda yer alamıyor. Taze gözlemci olarak Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, İsmet Arzuman, Cem Papila gibi isimlerin kadroda yer alması bekleniyor. Bu arada Süper Lig maçlarındaki hakemlerin notları da stattakiyle karantinadakinin ortalaması alınarak hesaplanacak.