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MHK başkanlığı için 3 aday var!

Yusuf Namoğlu'nun istifa kararı almasının ardından MHK başkanlığı için TFF kulislerinde 3 adayın ismi öne çıktı.

Kaynak: Sporx.com
MHK başkanlığı için 3 aday var!
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12 Şubat 2019 20:52
SPORX ÖZEL - Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Namoğlu'nun istifa kararının ardından Merkez Hakem Kurulu başkanlığına gelecek yeni isim için çalışmalarına başladı.

TFF Yönetim Kurulu, 16 Şubat Cumartesi günü Antalya'da olağanüstü yönetim kurulu toplantısını yapacak ve hakemlerin yeni patronunu belirleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta için hakem atamalarını ise, TFF'ye "resmi olarak" istifasını henüz sunmayan Yusuf Namoğlu ve ekibi yapacak.

MHK BAŞKANLIĞI İÇİN 3 ADAY

Merkez Hakem Kurulu başkanlığı konusunda ilk aşamada 3 ismin öne çıktığı ve 3 adaydan birinin yeni dönemde göreve geleceği belirtiliyor.

TFF'nin şu anda düşündüğü ilk adaylar eskiden de başkanlık görevlerinde bulunmuş olan Mustafa Çulcu ve Bülent Yavuz ile birlikte TFF Temsilciler Kurulu Başkanlığı ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanlığını yapan Abdurrahman Arıcı 

MÜFTÜOĞLU KABUL ETMEDİ

Öte yandan başkanlık için gündeme gelen MHK'nin eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, kısa dönemli bir görev olacağını düşündüğünden teklifi kabul etmedi.

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