MHK Başkanı suskunluğunu bozuyor!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk özel röportajını verecek.
Gündoğdu, 10 Mart Perşembe günü saat 12.00'de Güntekin Onay'ın konuğu olarak beIN Sports'ta açıklamalarda bulunacak.
Ferhat Gündoğdu'nun, 12 hakemi Süper Lig'de liste dışı bırakmasıyla ilgili konuşması bekleniyor.
Gündoğdu, 10 Mart Perşembe günü saat 12.00'de Güntekin Onay'ın konuğu olarak beIN Sports'ta açıklamalarda bulunacak.
Ferhat Gündoğdu'nun, 12 hakemi Süper Lig'de liste dışı bırakmasıyla ilgili konuşması bekleniyor.