MHK Başkanı suskunluğunu bozuyor!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, suskunluğunu bozarak açıklamalar yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MHK Başkanı suskunluğunu bozuyor!
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09 Mart 2022 21:43
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk özel röportajını verecek.

Gündoğdu, 10 Mart Perşembe günü saat 12.00'de Güntekin Onay'ın konuğu olarak beIN Sports'ta açıklamalarda bulunacak.

Ferhat Gündoğdu'nun, 12 hakemi Süper Lig'de liste dışı bırakmasıyla ilgili konuşması bekleniyor.

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