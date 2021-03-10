MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Şanlıurfa'da toprağa verildi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın annesinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Şanlıurfa'da toprağa verildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2021 18:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın annesinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın cenazesi, Harran Kapı Camisinde kılınan namazın ardından Harran Kapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Serdar Tatlı ile yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.