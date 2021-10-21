MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
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21 Ekim 2021 13:41
Merkez Hakem Kurulu'nda üyelikten istifa eden Metin Tokat'ın ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Bu kez MHK Başkanı Serdar Tatlı, istifa kararı aldı.

Türk futbolunda, kulüplerin hakem kararlarına yönelik tepkileriyle başlayan süreçte Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısına ve işleyişe yönelik tartışmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Kulüpler Birliği Vakfının, yapısal değişiklik talebi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) karşılık bulurken taraflar arasında, hakem kararlarının tartışmalardan uzak bir boyuta taşınması için görüşmeler sıklaştı ve ortak çalışmalar yapılmaya başlandı.

Bu gelişmenin ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Serdar Tatlı'nın istifası sürpriz bir karar olarak değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kısa bir süre içerisinde bu istifa ile ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor. TFF'nin istifayı kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

HAKEMLERE SMS GÖNDERDİ

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, "kurul olarak" istifa kararı aldıklarını hakemlere SMS ile bildirdi.


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