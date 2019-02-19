MHK Başkanı Sabri Çelik'ten ilk açıklama!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına açıklamalarda bulundu."Önümüzdeki 3 ayı en az hasarla kapatmaya çalışacağız. Daha önceki MHK başkanlığım döneminde haftanın maçlarından sonra basın toplantısı yapardık. Kurulumuzun içinden basın sözcüsü belirleyeceğim. Sürekli toplantı halindeyiz. İyi olmak için çaba sarfediyoruz.""Bize verilen görevi fazlasıyla yapabilmek için çok çalışacağız. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz."Hakem camiası olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Oynanan maçtan çok hakemler konuşuluyor. Herkes kendisine çeki düzen versin. Bu işlerin telafisi yok. Daha zorlu bir döneme giriyoruz.