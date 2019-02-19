MHK Başkanı Sabri Çelik'ten ilk açıklama!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına açıklamalarda bulundu.
İşte MHK Başkanı Sabri Çelik'in açıklamaları;
"Önümüzdeki 3 ayı en az hasarla kapatmaya çalışacağız. Daha önceki MHK başkanlığım döneminde haftanın maçlarından sonra basın toplantısı yapardık. Kurulumuzun içinden basın sözcüsü belirleyeceğim. Sürekli toplantı halindeyiz. İyi olmak için çaba sarfediyoruz."
MAHÇUP ETMEYECEĞİZ
"Bize verilen görevi fazlasıyla yapabilmek için çok çalışacağız. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz."
KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN
Hakem camiası olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Oynanan maçtan çok hakemler konuşuluyor. Herkes kendisine çeki düzen versin. Bu işlerin telafisi yok. Daha zorlu bir döneme giriyoruz.
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İşte MHK Başkanı Sabri Çelik'in açıklamaları;
"Önümüzdeki 3 ayı en az hasarla kapatmaya çalışacağız. Daha önceki MHK başkanlığım döneminde haftanın maçlarından sonra basın toplantısı yapardık. Kurulumuzun içinden basın sözcüsü belirleyeceğim. Sürekli toplantı halindeyiz. İyi olmak için çaba sarfediyoruz."
MAHÇUP ETMEYECEĞİZ
"Bize verilen görevi fazlasıyla yapabilmek için çok çalışacağız. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz."
KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN
Hakem camiası olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Oynanan maçtan çok hakemler konuşuluyor. Herkes kendisine çeki düzen versin. Bu işlerin telafisi yok. Daha zorlu bir döneme giriyoruz.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın