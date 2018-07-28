  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!
  •  
    F.Bahçe'de 3 bölgeye transfer için 10 aday!
  •  
    Fatih Terim'den Cocu'ya sürpriz bir telefon; ALO
  •  
    Dursun Özbek: "Böyle bir şey olmadı, yalan..."

MHK Başkanı Namoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Trabzonspor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
MHK Başkanı Namoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 14:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret eden Namoğlu'nun, yeni sezonda uygulanacak oyun kuralları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili takıma bilgi verdiği belirtildi.

Namoğlu'nun, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve genel koordinatör Özkan Sümer'le de bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Hacısalihoğlu ve Sümer'in, ziyaret anısına Namoğlu'na üzerinde adının yazılı olduğu "61" numaralı Trabzonspor forması hediye ettiği aktarıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için