MHK, Bahattin Şimşek'i örtülü 'açığa' aldı!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçını yöneten Bahattin Şimşek, Merkez Hakem Kurulu tarafından son 4 haftadaki maçlarda görev alamadı.



Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Rafael'e gösterdiği sarı kart ve kırmızı kartı 'şahısta hata' gerekçesiyle iptal edilen Bahattin Şimşek, Süper Lig'in ilk 14 haftasında ise 14 maçta hakem veya VAR olarak görev aldı.



Şimşek, bu 14 haftada 8 kez hakem, 6 kez VAR olarak görev almıştı.



'BAHİS ŞİKESİ' ŞÜPHESİ ÇEKEN MAÇTA DA GÖREV ALDI



Bahattin Şimşek, ayrıca 12 Temmuz'da oynanan ve 2-2 sona eren Bursaspor - Menemenspor maçında da görev almıştı. FIFA tarafından TFF'ye 'bahis şikesi' uyarısı gönderilen maçla ilgili TFF Etik Kurulu inceleme başlatmıştı.



