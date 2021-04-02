MHK açıklama yapmazsa, Beşiktaş istifa isteyecek

Süper Lig'de kalan 10 haftada ortalık savaş alanına döndü. MHK'nın üst üste ikinci defa Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçına vermesi siyah beyazlı yönetimi son derece kızdırdı. Fenerbahçe derbisi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimini beğenmediği Halil Umut Meler için "Bir daha bu hakemi istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur" sözlerini kullanmıştı. MHK'nin buna cevabı Meler'i tekrar Beşiktaş maçına vermesi olunca ortalık yangın yerine döndü.



ACİL TOPLANTI



Siyah beyazlı yönetim, MHK'nın bu kararını "Savaş ilanı" olarak görüyor. Kulüpten önceki gün yapılan açıklamada, MHK'nın hangi amaçla bu atamayı yaptığı konusunda bilgilendirme beklendiği belirtilmişti. MHK'dan bu konuda bir açıklama gelmeyince yönetim kurulu üyeleri dün acil olarak toplandı.



AÇIKLAMA GELMEZSE;

İSTİFA İSTENECEK!



Beşiktaş'a operasyon yapılmasından endişelenen yöneticiler, cumartesi gününe kadar bekleme kararı aldı. "Savaş ilanı" olarak görülen Halil Umut Meler tayini konusunda bir açıklama yapılmazsa Beşiktaş Kulübü'nün MHK'yı istifaya davet edeceği öğrenildi.







