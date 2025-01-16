MHK açıkladı: Süper Lig'de yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine geçileceğini duyurdu.

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MHK açıkladı: Süper Lig'de yeni dönem
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16 Ocak 2025 15:23
Son güncelleme 16 Ocak 2025 15:29
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak.

Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yabancı VAR hakemi uygulamasına başlanacağını açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir." denildi.

MHK'nın açıklaması:



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