MHK açıkladı: Süper Lig'de yeni dönem

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak.Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yabancı VAR hakemi uygulamasına başlanacağını açıkladı.MHK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir." denildi.MHK'nın açıklaması: