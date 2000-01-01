MGM'den, NBA'e Las Vegas'ta sezona devam teklifi!

Birçok Las Vegas otelinde hisse sahibi olan MGM Resorts International'ın, NBA ve WNBA'in sezonlarını tamamlamalarına yardımcı olmak için, Vegas'taki bir mahalleyi komple karantinaya alma planı sunduğu açıklandı.



New York Times'dan Kevin Draper'a göre MGM, oyuncuların, ailelerinin, takım personelinin ve lig çalışanlarının yaşayabileceği, karantinaya alınmış bir kampüs öngörüyor.



Kampüs, Mandalay Bay, Four Seasons ve Delano'ya bağlı, 4700 odaya sahip Mandalay Bay beldesinin etrafında yer alıyor.



Mandalay Bay'deki kongre merkezinde en fazla 24 basketbol sahası inşa edilebileceği açıklandı. Maçların yayınlanmasında beş sahanın kullanılabileceği ve ekiplerin, geri kalanlar üzerinde antrenman yapabilecekleri açıkladı.



WNBA'in Aces ekibi, şu anda Mandalay Bay'de oynuyor.



Güvenlik ve sağlık prosedürleri, "entegre tesise giren herhangi bir kişinin kararlaştırılmış sağlık, güvenlik ve karantina protokollerinden geçmek zorunda kalacağını" belirten öneriyle kapsamlı olacak.



Planda ayrıca üyelerin tüm konaklama süreleri için tatil köyü sınırları içinde kalmaları gerektiği belirtiliyor.



