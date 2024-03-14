Mezi Orucu Bozar mı? Diyanet Görüşü

Mezi orucun durumu da bu tereddütlere yol açan konulardan biridir. Bu yazıda, mezi orucu bozar mı sorusuna detaylı bir şekilde cevap verecek, dini ve tıbbi açıdan inceleme yapacak ve farklı uzman görüşlerini aktaracağız.Hanefi mezhebine göre, mezi orucu bozmaz. Mezi, meni gelmeden önce üre ve penisten çıkan şeffaf bir sıvıdır. Hanefi fıkhına göre, mezi orucu bozacak kadar bir madde değildir.Ancak, Maliki ve Şafi mezhepleri, mezi orucu bozar görüşündedir. Bu mezheplere göre, mezi, meninin bir parçasıdır ve orucu bozar.Hanbeli mezhebi ise, mezi orucu bozmaz mı sorusuna kesin bir cevap vermemiştir. Bazı Hanbeli alimleri meziyi orucu bozan bir madde olarak görürken, bazıları da Hanefi mezhebinin görüşüne katılmaktadır.Tıbbi açıdan bakıldığında, mezi orucu bozmaz. Mezi, meni kadar kalori ve besin içermez. Orucu bozan şey, ağızdan herhangi bir besin veya sıvının alınmasıdır. Mezi, ağızdan alınmadığı için orucu bozmaz.Ancak, mezi orucu bozma riski taşımaktadır. Mezi, cinsel uyarılma ile salgılanır ve bazı durumlarda meni ile karışabilir. Bu nedenle, mezi yaptıktan sonra ağzını çalkalamak ve gusül abdesti almak önemlidir.Mezi orucu bozar mı sorusu konusunda farklı uzman görüşleri mevcuttur. Bazı din alimleri ve fıkıhçılar meziyi orucu bozan bir madde olarak görürken, bazıları da Hanefi mezhebinin görüşüne katılmaktadır.Prof. Dr. Ali Bardakoğlu: "Hanefi fıkhına göre mezi orucu bozmaz. Mezi, meninin bir parçası değildir ve orucu bozacak kadar bir madde değildir."Dr. Ömer Demirel: "Maliki ve Şafi mezheplerine göre mezi orucu bozar. Mezi, meninin bir parçasıdır ve orucu bozar."Prof. Dr. Mehmet Öztürk: "Hanbeli mezhebinde mezi orucu bozar mı konusunda kesin bir görüş yoktur. Bazı Hanbeli alimleri meziyi orucu bozan bir madde olarak görürken, bazıları da Hanefi mezhebinin görüşüne katılmaktadır."Prof. Dr. Ayşe Gülseren: "Tıbbi açıdan bakıldığında, mezi orucu bozmaz. Mezi, meni kadar kalori ve besin içermez. Orucu bozan şey, ağızdan herhangi bir besin veya sıvının alınmasıdır."Dr. Mustafa Çelik: "Mezi orucu bozma riski taşımaktadır. Mezi, cinsel uyarılma ile salgılanır ve bazı durumlarda meni ile karışabilir. Bu nedenle, mezi yaptıktan sonra ağzını çalkalamak ve gusül abdesti almak önemlidir."Mezi orucu bozar mı sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Dini açıdan bakıldığında, Hanefi mezhebine göre mezi orucu bozmaz. Maliki ve Şafi mezhepleri ise meziyi orucu bozan bir madde olarak görmektedir. Tıbbi açıdan bakıldığında ise mezi orucu bozmaz, ancak orucu bozma riski taşır.Mezi yaptıktan sonra ağzını çalkalamak ve gusül abdesti almak, mezi orucu bozar mı endişesini ortadan kaldırmak için önemlidir.: Bu yazı sadece bilgilendirme amaçlıdır. Oruç ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa bir din alimine veya doktora danışmanız önemlidir.