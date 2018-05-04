Mezarlıkta ağlayan kız kim? (Video) Çorum'daki gizemli kız bulundu mu?

1982 yılında vefat eden Fatma Ç.´yi geceleri ziyaret eden genç kızın kim olduğu araştırılıyor. Fatma Ç.'ye ait mezar başında ağlayan genç kız, kentte en çok konuşulan konu oldu. Peki mezarlıkta neler yaşanıyor ve yeni bir gelişme var mı? Polis, genç kızı yakaladı mı? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.Önceki gece siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız, yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu.Polis, kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı, ancak sonuç alınamadı.Polis arama yaparken, yaklaşık 300 meraklı vatandaş da mezarlık önüne geldi. Mezarlığa girmek isteyen kalabalık, polislere zor anlar yaşattı. Polis, vatandaşların evlerine gitmeleri için sık sık anons yaptı. Bazı kişilerin, çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışması, bazılarının da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretmesi dikkat çekti.Tehlikeye aldırış etmeden demir korkulukların üstünden atlayan bazı vatandaşların ise "Kızı bulduk" diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı bir süre sürdürdü.Genç kızın bulunması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalardan yine sonuç çıkmadı. Polis tarafından güçlükle mezardan çıkarılan vatandaşlar, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından Fatma Ç.´nin mezarını görüntüleyecek şekilde bir ağaca güvenlik kamerası kondu.Çorum'da bir genç kızın 5 gece üst üste mezarlığa giderek 1982'de vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezar başında kendi kendine konuşup ağlaması ve sonra gözden kaybolması sadece kentte değil tüm Türkiye'de günün olayı oldu. İddiaya göre Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık yakınındaki olayı ilk olarak bir esnaf fark etti. Mezarlık görevlileri genç kızı bulamadı. Ancak olay 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de devam etti. Cep telefonu kameralarına da yansıyan genç kız, görevliler seslendiği anda karanlıkta izini kaybettirdi. Bunun üzerine mezarın başına "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi.Ulu Mezarlığı'nda mezar kazarak geçimini sağlayan Ömer Şen, "15 yıldır ben Ulu Mezarlığı'nda mezar kazıyorum. Yatsı namazından sonra da mezar kazdığım oldu. Sabah namazına yakın mezar kazdığım da oldu. Günde üç mezar kazdığım gün dahi oldu. Şimdi görülen kızla ilgili çeşitli söylentiler var" dedi.Genç kızın mezardan çıkıp dolaştığı şeklinde tuhaf söylentilerin de dolaştığını kaydeden Şen, "Ben defnedilen hiçbir insanın mezardan çıkıp dolaştığını görmedim. Ben bu işe inanmıyorum. Belki o görülen kişi sarhoş bir insan olabilir, hatta tinerci dahi olabilir. İnsanları ayaklandırmak için yapılan bir hareket olabilir. Mezardan çıkmış da birileri dolanıyormuş diyorlar, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben yıllardır mezar kazıyorum, defnedilen insan mezardan çıkar mı? Yazık bu ilimize, adımız çıktı" dedi.Mezarlığa gelen meraklı vatandaşlardan Umut Yoldaş ise "Olayı duyup buraya geldim. Burada bir kız varmış, bir mezarın başında sürekli ağlıyormuş, hatta sesi yankı yaptığı için çevre sakinleri hem korkup, hem de uyuyamıyorlarmış" dedi.