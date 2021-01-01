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Meyers Leonard sezonu kapattı

Miami Heat pivotu Meyers Leonard'ın sezonu kapatmasına neden olacak bir omuz ameliyatı geçireceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat pivotu Meyers Leonard'ın sezonu kapatmasına neden olacak bir omuz ameliyatı geçireceği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Leonard, omuz sakatlığından ötürü geçrieceği ameliyatla, yılın geri kalanında kadro dışında olacak.

Veteran pivot, Heat'in Washington Wizards ile 9 Ocak'ta yaptığı deplasman maçında omzunu sakatlamış ve son 12 maçı kaçırmıştı.

Sakatlıktan önce Leonard, Heat formasıyla ikinci sezonunda üç maçta %42.9 üçlük isabetiyle 3.3 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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