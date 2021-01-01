Meyers Leonard 1 hafta uzaklaştırıldı, 50 bin dolar ceza aldı!

NBA, Miami Heat pivotu Meyers Leonard'ı tüm takım etkinliklerinden bir hafta süreyle uzaklaştırdığını ve Yahudi karşıtı ırkçı bir hakaret kullandığı için 50 bin dolar para cezasına çarptırdığını açıkladı.



29 yaşındaki Leonard'ın ayrıca bir kültürel çeşitlilik programına katılması gerektiği de belirtildi.



Başkan Adam Silver, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Meyers Leonard'ın yorumu affedilemez ve inciticiydi ve böyle saldırgan bir terimin NBA'de ya da toplumumuzda yeri yoktur. Dün, sözünün etkisini daha iyi anlamak için İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği'nin temsilcileriyle konuştu ve biz de kendisinin gerçekten pişmanlık duyduğunu kabul ediyoruz.



Meyers'e ayrıca, bunun gibi aşağılayıcı yorumların hoş görülmeyeceğini ve ligimizin temel değerlerini - eşitlik, hoşgörü, katılım ve saygı - ileriye dönük olarak her zaman desteklemesinin bekleneceğini de iletmiş bulunuyoruz."



Leonard, geçtiğimiz Pazartesi günü Twitch'teki bir canlı yayın sırasında Yahudi karşıtı ırkçı bir hakaret kullanmıştı. Bu kullandığı hakaretin görüntüsü yayıldıktan sonra, Miami pivotu kelimenin ardındaki tam anlamı bilmediğini söyleyerek kamuya açık bir özür yayınlamıştı.



Leonard, Şubat ayında sezonu kapatmasına neden olan bir omuz ameliyatı geçirmişti.



