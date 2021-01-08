Sezonun ilk yarısında ciddi bir golcü sorunu yaşayan Samsunspor 'un bu konudaki çalışmaları sürüyor.



Samsun Halk gazetesinin haberine göre; Sakatlığı geçmeyen Tomane 'yi her şeye rağmen elinde tutacak olan temsilcimizin yerli bir santrafor aradığı öğrenilirken bu ismin Mevlüt Erdinç olduğu iddiası var.



33 yaşındaki golcü oyuncu Super Lig ekiplerinden Karagümrük forması giyiyor. Fransa doğumlu olan Mevlüt, St. Etienne ve Paris Saint Germain gibi takımlarda uzun yıllar oynadıktan sonra ülkemize gelmişti.



Geçen yıl Fenerbahçe forması giyen Milli futbolcu, kariyeri boyunca 130 civarında gole imzasını attı.



