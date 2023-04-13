Mevlüt Erdinç'ten Galtier için destek mesajı

Müslüman futbolculara hakaret ettiği öne sürülen Paris Saint-Germain teknik direktörü Christophe Galtier için destek mesajı geldi.



Kariyerinde Galtier ile birlikte çalışan Mevlüt Erdinç, konuyla ilgili L'Equipe'ye konuştu. Mevlüt Erdinç, "Galtier'i neredeyse 15 yıldır tanıyorum. Sochaux ve Saint-Etienne'de onunla 4-5 yıl birlikte çalıştım. Kendisinden herhangi bir ırkçılık görmedim. Onunla çalışırken, ben de Ramazan ayında oruç tutuordum ve size şunu söyleyebilirim ki buna saygı duydu ve bize seçim şansı verdi. Gerçekten ırkçılık yoktu" sözlerini kullandı.



BURAK YILMAZ DA DESTEK VERMİŞTİ



Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz da, Lille'de birlikte çalıştığı Galtier'e destek vermişti. Burak Yılmaz, Fransız teknik adam hakkında çıkan haberlerin ardından, "Galtier, harika bir insan ve harika bir teknik direktör. Onunla ilgili yazılan her şey saçmalık. Onunla birlikte çalıştığım ve kazandığım için mutluyum" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.





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