Mevlüt Erdinç karar aşamasında

Sezon içinde Türkiye Kupası'nda daha çok kullanılan ve Süper Lig maçlarında fazla şans bulamayan Mevlüt Erdinç, sezon sonunda geleceği hakkındaki kararı verecek.

Mevlüt Erdinç karar aşamasında
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11 Mayıs 2020 11:16
Süper Lig maçlarında çok fazla forma şansı bulamayan Mevlüt Erdinç, sezon sonunda geleceği hakkında karar verecek.

Gelecek teknik heyetin de bu konuda belirleyici olması beklenirken, gurbetçi oyuncu ligin son maçlarındaki durumu da göz önünde bulunduracak. Eğer deneyimli forvet daha fazla şans bulursa, takımda kalmaya yönelik bir karar alabilir. Ancak aksi durumda Mevlüt'ün menajeri aracılığıyla kendisine kulüp arayacağı öne sürülüyor.

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