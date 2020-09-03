Mevlüt Erdinç, Karagümrük'e transfer oldu!

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Karagümrük'e transfer oldu.

Haber; AA
Mevlüt Erdinç, Karagümrük'e transfer oldu!
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03 Eylül 2020 19:37
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.

Ligde en son Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli kulüple bugün yollarını ayırmıştı.



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