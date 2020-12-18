Mevlüt Erdinç: "Gol attığım için çok mutluyum"

Karagümrük'ün Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta 90+11. dakikada galibiyet golünü atan Mevlüt Erdinç, karşılaşmanın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Mevlüt Erdinç: 'Gol attığım için çok mutluyum'
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18 Aralık 2020 21:37
Karagümrük'ün Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta 90+11. dakikada galibiyet golünü atan Mevlüt Erdinç, karşılaşmanın ardından konuştu.

Çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyen Mevlüt, "Maça iyi hazırlandık, oyuncular olsun, hoca olsun, başkanın motivasyonu çok önemliydi. Tam hazırlandığımız gibi kontra atakta gol attık, ben çok mutluyum gol attığım için." dedi.

Galatasaray'a iyi hazırlandıklarını vurgulayan tecrübeli golcü, "Kontra ataklara çalışmıştık. Galatasaray'ın topa hakimiyetini biliyorduk. Bu akşam tam istediğimiz gibi oldu. Kadromuz çok iyi, arkadaşlığımız da sahaya yansıyor, bundan dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



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