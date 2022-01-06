Mevlüt Erdinç'e 3. Lig'den teklif

Yaz transfer döneminde Muhammet Reis, Batuhan Karadeniz, Arif Morkaya ve Ali Kucik gibi üst liglerde forma giyen tecrübeli isimleri kadrosuna dahil eden Iğdır, Mevlüt Erdinç'e de teklif yaptı.



Kocaelispor'da sezonun ilk yarısını tamamlayan Mevlüt Erdinç'e Doğu Anadolu temsilcisinin 2,5 yıllığına 9 milyon TL ücret önerdiği vurgulandı.



A Milli Takım 'da 18 gol atan Mevlüt Erdinç, Kocaelispor ile çıktığı 8 lig maçında gol yada asist katkısı yapamadı.





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