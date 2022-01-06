Mevlüt Erdinç'e 3. Lig'den teklif

Kariyerinde PSG, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mevlüt Erdinç'e, 3. Lig ekiplerinden Iğdır FK teklif yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mevlüt Erdinç'e 3. Lig'den teklif
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06 Ocak 2022 12:37
Yaz transfer döneminde Muhammet Reis, Batuhan Karadeniz, Arif Morkaya ve Ali Kucik gibi üst liglerde forma giyen tecrübeli isimleri kadrosuna dahil eden Iğdır, Mevlüt Erdinç'e de teklif yaptı.

Kocaelispor'da sezonun ilk yarısını tamamlayan Mevlüt Erdinç'e Doğu Anadolu temsilcisinin 2,5 yıllığına 9 milyon TL ücret önerdiği vurgulandı.

A Milli Takım 'da 18 gol atan Mevlüt Erdinç, Kocaelispor ile çıktığı 8 lig maçında gol yada asist katkısı yapamadı.


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