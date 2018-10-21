Mevlüt Çavuşoğlu'ndan golf oyununa destek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer Country Golf Kulübünde 4. kez gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge'a katıldı.Mevlüt Çavuşoğlu, organizasyonun son gününde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir ile golf oynadı.Kemerburgaz'da gerçekleştirilen organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu,diye konuştu.Daha önce rahmetli Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuvada da oynadığını hatırlatan Çavuşoğlu,değerlendirmesinde bulundu.Golf oynamaya 2010'da Antalya'da başladığını vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu,şeklinde görüş belirtti.