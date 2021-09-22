Metz - PSG maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligi'nin 7. haftasında Metz ile PSG karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Metz - PSG maçı canlı olarak Tuttur'da
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22 Eylül 2021 09:19
Metz ile PSG Fransa Ligi'nin 7. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Metz'in kazanmasına 6,80 oran verilirken PSG'nin kazanmasına 1,19 ve beraberliğe ise 4,60'lık oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,22 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,39 olarak bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü Metz'in atmasına 2,80, Gol olmaz oranına 17,00 ve ilk golü PSG'nin atmasına ise 1,21 oran uygun görüldü.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Metz - PSG maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,66 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,73'lük oran ile bültende yer aldı.

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