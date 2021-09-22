Metz - PSG maçı canlı olarak Tuttur'da

Metz ile PSG Fransa Ligi'nin 7. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Metz'in kazanmasına 6,80 oran verilirken PSG'nin kazanmasına 1,19 ve beraberliğe ise 4,60'lık oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,22 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,39 olarak bültende yer aldı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Metz'in atmasına 2,80, Gol olmaz oranına 17,00 ve ilk golü PSG'nin atmasına ise 1,21 oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Metz - PSG maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,66 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,73'lük oran ile bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Metz'in kazanmasına 6,80 oran verilirken PSG'nin kazanmasına 1,19 ve beraberliğe ise 4,60'lık oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,22 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,39 olarak bültende yer aldı.
METZ - PSG MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Metz'in atmasına 2,80, Gol olmaz oranına 17,00 ve ilk golü PSG'nin atmasına ise 1,21 oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Metz - PSG maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,66 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,73'lük oran ile bültende yer aldı.
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