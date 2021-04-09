Metz - Lille maçı canlı izle Tuttur'da

Fransa Ligi'nde milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille'in Metz maçını canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Metz - Lille maçı canlı izle Tuttur'da
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09 Nisan 2021 14:46
Fransa Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Lille, Metz deplasmanına konuk olacak. Burak Yılmaz ve koronavirüsü atlatan Zeki Çelik'in oynayacağı karşılaşma, Tuttur'da canlı olarak izlenebilecek.

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Fransa Ligi'nde Lille'in Metz ile oynayacağı maça canlı iddaa oynayarak, mücadeleyi canlı olarak da izleyebilirsiniz. Tek yapmanız gerek Tuttur'a üye olmak ve heyecanı yaşamak...

METZ - LİLLE MAÇI CANLI İZLE TUTTUR'DA!

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