Metta: "Rodman, NBA tarihinin en iyi kanat savunmacısı"

Eski NBA yıldızı Metta Sandiford-Artest, Hall of Fame oyuncu Dennis Rodman'ın gelmiş geçmiş en iyi kanat savunmacısı olduğunu söyledi.



Metta'yı 'The Draymond Green Show' programına konuk olarak alan Golden State Warriors forveti Draymond Green, kendisine NBA'deki tüm zamanların kanat savunucuları arasında hangi noktada olduğunu sorduğunda, şu yanıtı aldı:



"En iyi dönemimdeyken, kesinlikle en iyisi olduğumu düşünürdüm. Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştım ve eğer (2004'te) uzaklaştırma almasaydım, muhtemelen daha fazlasını da kazanırdım.



Ama geriye dönüp baktığımda ve biraz araştırma yaptığımda, özellikle de senin yorumlarından sonra, birçok farklı kanat savunmacısına bakmıştım. Ve bana göre, Dennis Rodman muhtemelen gördüğümüz en iyi kanat savunmacısı.



Adamın videolarını izlemen lazım, ki ben de izlemiştim. Ve ben onu yalnızca uzun forvet pozisyonundan hatırlıyorum ama Michael Jordan ve Scottie Pippen'ı savunma şeklini görünce, 'Vay be! Bu adam benden daha iyi bir kanat savunmacısı olabilir!' demiştim. Daha önce asla bu alanda benden daha iyisi olduğunu düşünmemiştim!"



Kariyerinde iki kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan ve yedi kez ribaund kralı olan Rodman, Chicago Bulls'ta uzun forvet olarak daha çok oynamış olsa da, lige bir kısa forvet olarak girmişti. The Worm'ün hararetli ve motoru yüksek oyun stilinin yanı sıra, cılız bir yapısı olmasına rağmen ribaund alabilme yeteneği, onu ligde herkesten ayıran özellikleri olmuştu.