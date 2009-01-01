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Metta: "Pippen MJ ile oynadığı için, ne kadar iyi olduğunu anlamamıştım"

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın, Michael Jordan ile oynamış olması nedeniyle ne kadar iyi olduğunu çok geç anladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın, Michael Jordan ile oynamış olması nedeniyle ne kadar iyi olduğunu çok geç anladığını söyledi.

Sandiford-Artest, Jordan'ın yanında oynamanın Pippen'a nispeten zarar verdiğini ve insanlar bunun hakkında konuşmaya başlayana kadar, ne kadar harika bir oyuncu olduğunun farkında olmadığını açıkladı.

Heavy'den Brandon 'Scoop B' Robinson ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Metta, şu şekilde konuştu:

"Doğrusu, Scottie'nin ne kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Sadece bana mı özgü bilmiyorum ama Scottie Michael'la oynarken, tüm olay Michael'dı. Herkes onun hakkında konuşmaya başlayana kadar Scottie'nin hücumdaki büyüklüğüne saygı duymamıştım."

Jordan, 1991-1993 ve 1996-1998 yılları arasında kazandığı altı şampiyonluğu da yanında Pippen varken kazanmıştı.


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