Metta, Phil Jackson'la atıştığı dönemi hatırladı!

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Metta Santifold-Artest, eski koçu Phil Jackson'ın kızgın tarafıyla uğraştığı dönemi hatırladı.



Metta, oyun günlerinde oldukça farklı bir karakter olarak biliniyordu. Kendisiyle barışması için altı takım değişikliği ve üç isim değişikliğine ihtiyaç duymuştu. Dış şutlarda ve savunmada üstün bir yetenek olan Metta, eski koçu Phil ile olan ilişkisi hakkında daha da ilginç bir konumdaydı.



40 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında Lakers'a katıldığında, ligde onuncu yılındaydı ve belli bir üne sahipti. Indiana Pacers, Sacramento Kings ve Houston Rockets ile istikrarlı sezonlar geçirmişti.



Yakın zamanda eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson ile "All the Smoke" podcastinde konuşan Metta, başlangıçta koç Phil'i şu şekilde övdü:



"Phil'i çok severim. Zen ustası, herkes Phil'i bilir. Bazen herkesi kızdırırdı, Ama harika bir koçtur. Belli şeyler yaparak, farklı şeylere odaklanmanızı sağlayabilir ve bunların hepsi de takımın iyiliği içindir."



"BANA 'ÇİMENTO AYAKLI' DEMİŞTİ"



Metta sonrasında, antrenmandan bir günü şu şekilde hatırladı:



"Aramızda bazen sorunlar olurdu, bir gün ayakkabılarımdan bahsediyordu, Phil bana 'çimento-ayaklı' demişti. Bundan nefret etmiştim, sinirlerimi bozmuştu. Bana 'çimento ayaklı' dediği için herkes gülmüştü. Bir keresinde antrenmanda herkese saçma sapan şeyler söylüyordum. 'Geçen sene Rockets'tayken neredeyse sizi yeniyorduk' falan diyordum, Phil 'yeter artık' demişti, ben de 'Ben ne zaman dersem o zaman yeter' demiştim."



Sandiford-Artest, Phil'in, sayı ortalaması düşük olduğu için üzerine geldiğini hissettiğini hatırlamıştı:



"Ama Phil ve ben kin besleyen adamlar değilizdir. O, durum yükselmediği sürece neler yaşadığınızı anlayan biridir. Pek çok oyuncunun Phil'in üzerine gittiğini görmüştüm, ama bunun üstünden çok iyi gelir, asla korkmaz. Bu arada Phil manyaktır. Phil'i hiç basketbol oynarken gördünüz mü? Bizim gibi oynuyor."



