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Metta: "LeBron beraber oynamak istemişti, ama geri çevirmiştim"

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, eski Cleveland Cavaliers yıldızı LeBron James ile oynama fırsatını neden geri çevirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, eski Cleveland Cavaliers yıldızı LeBron James ile oynama fırsatını neden geri çevirdiğini açıkladı.

Emekli NFL yıldızı Shannon Sharpe ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Metta, 26 yaşında olduğu dönemde bir All-Star'a asla katılmayacağını, çünkü kendi mirasını oluşturmaya inandığını belirtti:

"LeBron James, Cavs'te olduğu dönemde bir keresinde beni aramıştı ve onore olmuştum. Heyecanlandığımı hatırlıyorum çünkü LeBron, benden daha genç olsa da büyük hayranı olduğum biriydi. Ama ondan önce de ne Kobe (Bryant) ile, ne de LeBron ile oynamak istiyordum. Aksine, bu adamlara karşı oynamak istiyordum.

Yani birçok nedenden dolayı bu teklifi geri çevirmiştim. Aslında Detroit'e gitmeye çalışıyordum ve istediğim yer orasıydı. Ama hiçbir takım beni istemediği dönemde LeBron'u geri de aramamıştım. Sonra Lakers aramıştı ve oraya gitmem gerekti, çünkü iyi bir kontrat alamayacaktım.

Oynadığım dönemde birçok kişiyi pataklamıştım. Bir All-Star ile oynamama gerek yoktu."


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