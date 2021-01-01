Metta: "Lakers bu zorlukların içinden şampiyon olarak çıkacak!"

Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Lakers'ın zorlu mücadeleler içinde olmasına rağmen bu sezon NBA şampiyonluğunu kazanacağına inandığını söyledi.



Spectrum SportsNet'te konuşan Metta'ya göre, bir takımın şampiyonluk kazanması için şu anda Lakers'ın yaşadığı gibi bazı sıkıntılardan geçmesi gerekiyor:



"LeBron (James) burada olsaydı, derecemizin belki 7 mağlubiyet olacağını biliyoruz. Ve muhtemelen daha fazla 30 sayılık maçları olurdu. Kariyerine bu kadar önem vermesi ve güçlü bir şekilde bitirmek istemesi inanılmaz bir şey. Melo (Carmelo Anthony) da aynı şekilde bitirmek istiyor. Ve bunu görmek oldukça etkileyici.



İşte bu yüzden bu adamların şampiyon olacağını düşünüyorum, çünkü bu sezonla ilgili özel bir şey var. Başarısız durumdalar ve bu da belli zorluklara bağlı bir başarısızlık. İşte bu yüzden burada özel bir şeyler oluyor."



Lakers bu sezon şu ana kadar 15-13'lük derecesiyle, Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.



