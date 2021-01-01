Metta: "Jordan bugün oynasa, 50 sayı ortalama yakalardı"

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bugünün NBA'inde "eğer isterse" 50 sayı ortalama yakalayabileceğini söyledi.



Sandiford-Artest, eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın podcast'ine konuk oldu ve Jordan'ın bugünün oyununda ortalama kaç sayı atacağını düşündüğünü şu şekilde açıkladı:



"James Harden'dan daha fazla. Ben Jordan döneminde de oynadım, LeBron (James), Kobe (Bryant), (Tim) Duncan döneminde ve sonrasında da oynadım. Üçlüklerin atılmaya başladığı dönemi de gördüm. Jordan 50 sayı ortalama yakalardı."



Sharpe, Artest'i sorgulamaya devam etti, ancak eski Los Angeles Lakers forveti düşüncesinin arkasında durdu:



"İsteseydi. James Harden 50 sayı ortalama yakalamak istiyor ama yapamıyor, 38 yakalıyor. Jordan bu dönemde oynasaydı, bence istese 50'yi görürdü. Ve bunu, bugünün büyük oyuncularının hiçbirine saygısızlık olsun diye söylemiyorum."



