Metta: "Brooklyn Nets, iyi ki bu süpertakımı kurmuş!"

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Brooklyn Nets'in bir "süpertakım" oluşturmuş olmasını desteklediğini söyledi.



Eski Los Angeles Lakers forveti Sandiford-Artest, Heavy'den Brandon 'Scoop B' Robinson ile yaptığı röportajda, Nets ekibinin James Harden'ı, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın yanına koyarak akıllıca bir karar verdiğini itiraf etti:



"Bir araya geldikleri için gerçekten mutluyum, çünkü NBA'de şampiyon olma yolunda böyle bir takım kurmazsanız, geçmiş olsun. İnsanların süpertakımlar hakkında ne söyledikleri, umurumda değil. Lakers'ın neler yaptığını gördünüz.



Üçünün de rolleri aynı olacak. Bu adamlar elit seviyede ve basketbolu çok seven adamlar.



Ve gözlerindeki tutkuyu da görebiliyorsunuz. Sanırım ben de onların yaşındayken, 32 falanken, oynamayı hala çok seviyordum ve başka bir şampiyonluk daha kazanmaya çalışıyordum. Herkesin asıl amacı bu."



