Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Metta: "Brooklyn Nets, iyi ki bu süpertakımı kurmuş!"

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Brooklyn Nets'in bir "süpertakım" oluşturmuş olmasını desteklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Brooklyn Nets'in bir "süpertakım" oluşturmuş olmasını desteklediğini söyledi.

Eski Los Angeles Lakers forveti Sandiford-Artest, Heavy'den Brandon 'Scoop B' Robinson ile yaptığı röportajda, Nets ekibinin James Harden'ı, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın yanına koyarak akıllıca bir karar verdiğini itiraf etti:

"Bir araya geldikleri için gerçekten mutluyum, çünkü NBA'de şampiyon olma yolunda böyle bir takım kurmazsanız, geçmiş olsun. İnsanların süpertakımlar hakkında ne söyledikleri, umurumda değil. Lakers'ın neler yaptığını gördünüz.

Üçünün de rolleri aynı olacak. Bu adamlar elit seviyede ve basketbolu çok seven adamlar.

Ve gözlerindeki tutkuyu da görebiliyorsunuz. Sanırım ben de onların yaşındayken, 32 falanken, oynamayı hala çok seviyordum ve başka bir şampiyonluk daha kazanmaya çalışıyordum. Herkesin asıl amacı bu."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal