Metta: "Böyle bir Lakers'ı hayatta bir kez görürüz!"

Eski Los Angeles Lakers forveti Metta Sandiford-Artest, 2021-22 sezonundaki Lakers'ın "hayatta bir kez görülecek" bir takım olduğunu söyledi.



Oyunculuk kariyerinin bir bölümünde Metta World Peace ismini (Ron Artest ile birlikte) tercih etmiş olan Sandiford-Artest, Lakers gibi bir takımın "hayatta bir kez" görüleceğini tweetledi:



"Bu Lakers takımı klasik bir Lauryn Hill albümü gibi. Hayatta sadece bir kez görürsünüz. Sezonun başlaması için sabırsızım. Hazırlık maçlarını atlayalım."



Sandiford-Artest, 2009-10 sezonunda Lakers ile bir şampiyonluk kazanmış ve o takıma önemli katkılarda bulunmuştu.



