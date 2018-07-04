Metin Türen, Türk Telekom'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, milli basketbolcu Metin Türen ile sözleşme imzaladı.Türk Telekom'un Gayrettepe'de bulunan genel müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine Metin Türen ile Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu katıldı.İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Kutlu, kadrolarına Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da başarı getirecek takviyeler yaptıklarını söyledi.Metin Türen'in uzun yıllar A Milli Erkek Basketbol Takımı'na hizmet edecek önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kutlu, şöyle devam etti:"Metin Türen, A Milli Takım'ın önemli bir ismi. Genç ve dinamik yapısıyla Türk Telekom'un atletik oyununa katkı sağlayacak ve takımın boyunu yükseltecek. Metin Türen'e, Türk Telekom forması altında başarılı maçlar çıkarmasını diliyorum. Türk Telekom olarak yeni sezon planlamasının yanında, yeni nesillere basketbolu sevdirecek adımlar atmaya da gayret göstereceğiz."Metin Türen ise Türk Telekom'un çok önemli bir organizasyon hazırlığında olduğunu belirtti.Transfer sürecinde Türk Telekom'u seçmenin kendisi için kolay olduğunu ifade eden Metin, şunları kaydetti:"Öncelikle böyle bir organizasyonda bana oynama şansı verdiği için başta başkanımıza, yöneticilerimize ve antrenörümüze teşekkür ediyorum. Buranın ne kadar önemli bir organizasyon olduğunu sadece Türkiye'de değil, ULEB Avrupa Kupası seviyesinde de kanıtlamış bulunuyoruz. Hedefleri olan bir oyuncuyum, Türk Telekom'un da hedefleri var. Hem Türk Telekom'un hem benim en üst hedefimiz THY Avrupa Ligi'nde olmak. İnşallah Türk Telekom'da oynayan Metin Türen olarak THY Avrupa Ligi seviyesinde kendimi gösteririm."Kariyerinde daha önce Darüşşafaka, Yeşilgiresun Belediyespor ve son olarak Pınar Karşıyaka formalarını giyen 24 yaşındaki Metin Türen, 2,06 metre boyunda ve uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor.Türk Telekom, daha önce de Slven Landesberg, Reggie Redding ve Kenny Gabriel'i transfer etmişti.