Metin Tekin'den Şenol Güneş'e övgü!



"BU KADAR EZİLDİKLERİNİ..."



"Beşiktaş'ın oyunu ele alışı 25. dakikadan sonra oldu. Ancak bu kadar etkili ve yaratıcı oyununu ikinci yarının tamamında sergiledi. Fenerbahçe'yi 23 haftadır izliyorum. Bu kadar ezildiklerini görmedim. Bu kadar tek taraflı oynadığını, bu kadar rakibi kontrol edemediği bir maçını izlemedim. Beşiktaş bunu yaptı."



"İkinci yarıda Beşiktaş'ın galibiyeti yönünde maç her türlü skora gidebilirdi. Bazen eksikler, takım oyunu, takım ruhunda olumlu eksikler yapabiliyor. İkinci devre tamamen böyle oldu."

, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu."Şenol Güneş'in bir senaryosu vardı ancak her şey değişti. Tolgay'ın pas istasyonu olmasını istiyordu fakat olmadı. Şenol Güneş 20. dakikada oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirdi. Harika bir müdahale yaptı. Çok şey değişti. Tolgay orta sahaya, Babel forvete geçti. Doğru hamle yaptı."Fenerbahçe çok iyi başladı oyuna. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi itmedi aslında. Kendileri geri çekildi. Golü buldum ve skoru koruyacağım dedi. İkinci yarı belki Fenerbahçe çıkamadı ama ilk yarıda kendi seçimiydi.Çoğu teknik adam yapamaz. Golü atan Vida'yı çıkardı ve Negredo'yu soktu. Güvenli, kontrollü oyunla maç kazanabilirsiniz. Ancak yaratıcı ve etkili oyunlarla seyir zevki verebilirsiniz.