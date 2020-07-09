Metin Tekin, Önder Özen. 'Beşiktaş savunması defolu'

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Metin Tekin ve Önder Özen maçın ilk yarısını değerlendirdi.



METİN TEKİN

Öndeki 4'lüden Burak Yılmaz'ı çıkartığın zaman Kasımpaşa'nın öndeki 4'lüsü daha etkili. Kasımpaşa, Beşiktaş'a hayal kurdurmadı ve bir anda 2-1 yakaladı. İkinci yarı değişir mi? Kimle değişir? Hiç kolay değil. Beşiktaş için daha da zor bir ikinci yarı olabilir.



ÖNDER ÖZEN:



Roco ve Ruiz iki ağır oyuncu, çabuk ve hızlı oyuncular karşısında zorlanıyor, defoları var. Koita ve Quaresma karşısında bu ikili çok zorlandı ve çok rahat bir ilk yarı geçirdi. 2-1 olduktan sonra 3'ü bulmak için fırsatlar yakaladı, ikinci yarıda bu fırsatları daha da yakalayacak gibi duruyor



