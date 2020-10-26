Metin Tekin: "Oğuzhan ve Ljajic, bir şekilde oynamalı"

Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Ljajic, Denizlispor maçında da 11'de yer almadı ve Metin Tekin iki oyuncuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com
Metin Tekin: 'Oğuzhan ve Ljajic, bir şekilde oynamalı'
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26 Ekim 2020 19:26
Metin Tekin, Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic ikilisinin kısa süre içinde ilk 11'e monte edilmesi gerektiğini belirtti.

Beşiktaş kadrosunun iki isme ihtiyaç duyduğunu söyleyen Tekin, "Oğuzhan ve Ljajic, ikisi de futbolcu, teknik kaliteleri ve oyun akılları var. Savaşmaz bu oyuncular, dans ederler, teknik kalite ile oynarlar. Teknik adamın bir oyun bulur, bu oyuncuları içeri alması lazım. 'Onlar sorumluluk almıyor, mücadele etmiyor, defansta açık veriyoruz' denebilir ama bir şekilde bu oyuncular içeri alınmalı." dedi.

Beşiktaş'ın 11'inde teknik oyunculara ihtiyaç olduğunu da söyleyen yorumcu, "Atiba, Dorukhan, Josef, koşarak sonuç almaya çalışan, mücadele kadrosu bu. Ljajic ve Oğuzhan'ı içeri almak lazım yoksa işin içinden çıkamazsınız. Teknik adam olarak inandırmanız lazım bu oyuncuları, oyuna inandırmak gerek." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'inde, Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin ve Aboubakar yer aldı.



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