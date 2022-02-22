Metin Tekin: 'Gomis'in duruşu psikolojik etkidir'

Metin Tekin, Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği maçı yorumladı.



Metin Tekin, NTV'de yaptığı değerlendirmede, "Göztepe oyun olarak da skor olarak da üstündü. Biz bugün yenilmeyiz dediler. O da biraz işi değiştirdi ama Gomis'in duruşu psikolojik etkidir. Galatasaray, son 15 dakikada vites yükseltti." dedi.



Değişikliklerin daha erken yapılması gerektiğini söyleyen Tekin, "Emre Kılınç bence daha önce girmeliydi ama nasıl 3-2'ye geldi ben anlamadım. Adı oyun olan her şeyde böyle senaryolar var. Atmosfer hiç düşmedi. Göztepe oyun stilini değiştirmedi, sonuna kadar böyle gitti oyun." ifadelerini kullandı.



"RİZESPOR MAÇINDA FARKLI..."



Galatasaray'ın bu galibiyetle çıkışa geçebileceğini belirten yorumcu, "Bu galibiyet, Galatasaray'da hava değişimi sağlayabilir. Maçın hikayesi ve 3 puan, Rizespor maçında farklı yere getirir Galatasaray'ı." şeklinde konuştu.





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