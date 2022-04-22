Metin Sinan Aslan: 'Burak Elmas, sonraki seçimlere katılabilir'

Galatasaray Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararı, yapılan itirazlar sonucu kaldırıldı.



Duruşma çıkışı açıklama yapan Galatasaray Genel Kurulu Divan Başkanı Avukat Metin Sinan Aslan, bugün duruşmaya divan heyeti adına katıldığını, kulüp avukatlarının da duruşmayı takip ettiğini söyledi.



Mahkemenin, Galatasaray'ın önünü açtığını ifade eden Aslan, "Bize göre artık 30 Nisan'da Galatasaray'ın seçimi yapılacaktır. Onun dışındaki ayrıntıları bugün kulüpte görüşeceğiz. Seçimin gerçekleştirileceği noktasında bir tartışma olmadığını kamuoyuna deklare edeceğiz. Hakim tedbir kararını kaldırdı ama şöyle farklı bir yöne dikkati çekti. 'Kısmen kaldırıyorum.' dedi. Seçim yapılacak bunda bir kuşku yok ancak biliyorsunuz bizim tüzüğümüze göre ibra olmayanların bir seçim dönemi seçilme yeterlilikleri ortadan kalkıyor. Hüküm yönünden bir tedbir koydu. Yani Burak Elmas bundan sonra yapılacak seçimlere katılma imkanına sahip olacak. O seçilme hakkını kazandı." diye konuştu.



Aslan, "Yeni bir takvim açıklanacak mı?" sorusu üzerine, "Hayır bu süreç devam ediyor. Divan kurulunun listeleri alma dönemi bitti. Yargıcın verdiği kararın bu seçim bakımından uygulanabilme imkanı yok. Bundan sonra mesele önümüzdeki dönem bir seçim olursa Burak Elmas yönetimindeki arkadaşlar seçimlere katılabilirler." ifadelerini kullandı.



Aslan'ın ardından konuşan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Avukat Metin Ünlü, feri müdahil talebinde bulunduğunu belirterek, "İlk verilen tedbir kararının hukuka uygun olmadığı ve Galatarasay gerçeklerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu talebi yaptım. Hukukun üstünlüğü kendine vücut buldu. Mahkeme, yarın yapılacak ilk seçimli genel kurulun önünü açtı. Verilen tedbiri kaldırdı. Dolayısıyla Galatasaray Kulübünün önü açılmıştır. Yarın ilk olmak üzere 30 Nisan'da tahmin ediyorum bu seçim yapılacaktır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun. Verilen ikinci karar, kendileri de bugüne kadar böyle bir talepte bulunmadılar. Böyle bir dava da açmadılar. Şu andaki mevcut iki adayımızla biz kısmet olursa yarın ve 30 Nisan'da yeni başkanımızı seçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Ünlü, bundan sonra bir başvuru yapılması halinde bunun seçim takvimini etkilemeyeceğine vurgu yaparak, "Artık seçim sürecine girmiş oluruz. Bu sürece girdikten sonra bunu artık kimsenin engelleme şansı yok." diye konuştu.



"Yeniden bir takvim olma, seçim zamanı alma ihtimali var mı?" sorusuna Ünlü, "Bana göre yok. Bunu yönetim kurulu takdir eder, başka kimsenin böyle bir hakkı yok. Bundan sonra başka bir takvim açıklanması mümkün değil. Bu takvime mahkeme de bugün izin verdi. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir dava açılsa da tedbir verileceğini zannetmiyorum. Çünkü 2 davadan tedbir talepleri reddedildi. Bu seçim, 30 Nisan'da yapılır. 30 Nisan'da seçilecek başkanı şimdiden kutluyorum." cevabını verdi.



Ünlü, "Mahkeme bugün tedbir kararını kaldırmasaydı Galatasaray bundan nasıl zarar görecekti?" sorusu üzerine, "Bir kere bakın bu kulübün hala bütçesi yok. 470 milyon liralık bir bütçe. Bu zararın altından kimse kalkamaz. Hakim bugün çok doğru bir karar verdi. Yanı sıra transfer sezonu geliyor, amatör şubelerin yapılanması, transferleri geliyor. Bütçesi yapılacak, tüzüğü belki yeniden gündeme gelecek. Bu zararları maddi olarak çok fazla ölçemezsiniz, bir de manevi zarar var. Kulübün üzerine çökecek psikolojik zararı kimse göz ardı etmesin. O nedenle bugünkü karar çok doğru ve hukuki. Hukuk bugün işledi." ifadelerini kullandı.



Avukat Can Natan ise "Mahkeme bugün çok doğru bir karar vererek seçimlerin önünü açmıştır. Dolayısıyla 30 Nisan'da seçimlerin yapılmasına herhangi bir engel kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.





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