Metin Þahin: 'Tokyo'da tüm sporcularýmýz madalyaya aday'

Tokyo Olimpiyatlarý'nda Türkiye'yi tekvando branþýnda 5 milli sporcu temsil edecek.



Kadýnlarda Nafia Kuþ, Rukiye Yýldýrým, Hatice Kübra Ýlgün, Nur Tatar; erkeklerde ise Hakan Reçber madalya mücadelesi verecek.



Metin Þahin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, tekvando branþýnda olimpiyatlara Güney Kore ve Çin'in 6 sporcuyla en çok katýlým saðlayan ülkeler olduðunu, Türkiye'nin ise 5 sporcuyla bu ülkeleri takip ettiðini belirtti.



Þahin, "Tekvandoda olimpiyat oyunlarýna katýlým saðlamak olimpiyatlarda mücadele etmek kadar zor, belki de daha zor. Olimpiyat oyunlarýna ilk kez 5 sporcuyla birden katýlýyoruz ve bu noktada dünyanýn en iyi 3 ülkesinden birisiyiz. Kadýn takýmýmýz katýlýmda 4'te 4 yaparak tarihi bir baþarý elde etti. Katýlým yolunda elde ettiðimiz baþarýyý, olimpiyat oyunlarýnda taçlandýrmak istiyoruz." ifadelerini kullandý.



Tekvandoda günlük performanslarýn önemine vurgu yapan Baþkan Þahin, sözlerini þöyle sürdürdü:



"Bizim adýmýza olimpiyatlara katýlan tüm sporcularýmýz madalya adayýdýr. Bildiðiniz gibi Nur Tatar, katýldýðý 2 olimpiyatta gümüþ ve bronz madalya kazanarak, 2 olimpiyat madalyasý bulunan tek Türk kadýn sporcumuz. Burada eksik olan altýn madalyayý kazanmak için mücadele edecek. Rukiye Yýldýrým, Hatice Kübra Ýlgün ve Nafia Kuþ ilk kez olimpiyat heyecaný yaþayacaklar ama hepsi dünya þampiyonalarýnda madalya kazanmýþ sporcularýmýz. Normalde mücadele ettiði 63 kilo yerine olimpik sýklet olan 68 kiloda mücadele edecek Hakan Reçber de son Avrupa þampiyon unvanýyla buraya katýlýyor. Tekvandoda müsabakalar sabah erken saatte baþlayýp gün boyu devam ediyor ve günün sonunda madalyalar sahibini buluyor. Bu nedenle sporcularýmýzýn günlük performanslarý büyük önem arz ediyor."



- "Sporcularýmýza sonuna kadar güveniyoruz"



Metin Þahin, milli sporculara güvendiklerinin altýný çizerek, "Uzun süren hazýrlýklarýnýn sonuna geldiler. Tokyo'da tüm sporcularýmýz madalyaya aday. Sporcularýmýzýn, olimpiyat oyunlarýnda madalya kazanma geleneðimizi sürdüreceðine yürekten inanýyorum." diye konuþtu.



Salgýn döneminde tüm dünyada yaþanan sýkýntýlarý avantaja dönüþtürmeye çabaladýklarýný dile getiren Þahin, þunlarý kaydetti:



"Dünyamýz büyük bir sýkýntýnýn içinden geçti, geçiyor. Bu dönemde tüm sporcular, müsabaka yapma alýþkanlýklarýný büyük ölçüde kaybetti. Biz bu dönemi en az hasarla atlatmak için programlarýmýzý yaptýk. Bu sürecin ilk anýndan bu yana bize desteklerini hissettiren baþta Gençlik ve Spor Bakanýmýz Sayýn Mehmet Muharrem Kasapoðlu ol



