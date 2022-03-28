Metin Öztürk, Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından yapılacak olağanüstü seçimde aday yüzde yüz aday olacağını söyledi.



Mali genel kurul sonrası Beyaz TV'ye konuşan Öztürk, "Nasıl taraftar takımına sahada sahip çıkıyorsa, üye de sahip çıkıyor. Bunu da gördüm. Burak Başkanla bizim de farklı düşündüğümüz konular olabilir. Ama nasıl harika bir Galatasaraylı olduğunu oradaki oy kullananların mesajına verdiği cevapla gördük. Yani Galatasaray'ı mahkeme köşelerine götürmedi. Çok net bir duruş sergiledi. Ben de gönülden alkışladım. Seçime gittiği için değil, tüzüğü uyguladığı için." sözlerini kullandı.



Sarı-kırmızılı kulüpte kaos olur mu şeklinde gelen soruya yanıt veren Metin Öztürk, "Galatasaray'da bir kaos yoktu, bir talihsizlik vardı. Biz gelsek belki bize de aynı şey denk gelecekti. Bir talihsizlikti, bir başarısızlıktı." sözlerini kullandı.



Burak Elmas için konuşan Öztürk, "Yarın biz seçilirsek 2 yıllığına seçileceğiz tamamlama dönemi. O arada Burak başkan eksiklerini görür aday olur. Bir sonraki seçimde de o başkan olur bir bakarsın buradaki kendi açısından gördüğü eksikleri hata demeyeceğim, hata demeyeceğim bir Galatasaray başkanı için, şık olmaz. Orada farklı davranır bir bakarsınız 6 sene başkanlık yapar. Genç zaten. Harika bir Galatasaraylı." dedi.



"Burak Elmas'ı ibra etmedim. Divanda açıkladım zaten" diyen Metin Öztürk, "Biz kimseyle birleşmeyeceğiz dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Diğer adaylar en az benim kadar iyi Galatasaraylıdır. Belki de daha iyi Galatasaraylıdır. Ben bir başkası ile gelip benim projelerimi götürebileceğimi hiç düşünmüyorum. Yani birsiyle birleşip seçimi kazanabilirsiniz. Bir adayla birleşip seçimi kazanabilirdik ama biz bir şahsa koltuk aramıyoruz. Biz seçim kazanmaya çalışmıyoruz. Biz Galatasaray'ı ileri nasıl götürürüz ona bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kesin olarak aday olacağını yineleyen Metin Öztürk, "Yüzde yüz adayım. 3 senedir hazırlanan ve dağılmayan tek ekibiz. Diğer adaylar Burak Başkan hariç, o bir yıldır hazırlanıyordu. Diğer adaylar, son 45 günde çıktılar. Ha 45 günde çıkıp benden 600 oy daha fazla alan aday da var. Oy almak Galatasaray'ı kurtarır mı? Onu bilemiyorum. Bence Galatasaray'ı kurtaracak şeyler doğru ekip ve doğru yönetim, doğru projeler." değerlendirmesini yaptı.



Son olarak Hakan Çalhanoğlu ve Fatih Terim sorusu sorulan Metin Öztürk, şöyle konuştu; "Bir seçim tarihi açıklanmadan bir futbolcu ve bir hoca üzerinden konuşmak Galatasaray etiğine hiç yakışmaz. Bunu yapanı da ben ayıplarım. Geçmiş geçmişte kaldı, biz önümüze bakacağız."





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