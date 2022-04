Metin Öztürk: 'Yolun yarısında Fatih hocayla ayrılmazdık'

Galatasaray Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk, iki yıl üst üste şampiyonluk hedefiyle göreve talip olduklarını söyledi.



Kulübün 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Metin Öztürk, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Sarı-kırmızılı camiada büyüdüğünü ve bu nedenle başkan adaylığı kararını almanın kendisi için zor olmadığını dile getiren Öztürk, "Adım Metin, Metin Oktay'dan geliyor. Babam 30 yıl Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yaptı, elimden tutardı maça götürürdü. Galatasaray'ın içinde büyüdüm. Önce gazetecilik, sonra iş adamlığı, arkasından 1905 Galatasaray İş İnsanları Derneği Başkanlığı, tribün, loca, deplasmanlar... Birikimleriniz sizi belli bir yere doğru itiyor. Galatasaray'ın sorunlarının çoğu finansal. Sahadaki, masadaki ve kasadaki işleri çözmek için bir iş insanı bakış açısına ihtiyaç var. Bu dünya futbolunda da böyle. Biz bunu Galatasaray'a getireceğiz." diye konuştu.



Üç büyükler içinde en az borca sahip kulübün Galatasaray olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:



"Bu arada varlıkları ile borçlarını kapatabilecek tek kulüp Galatasaray. Durum sıkıntılı ama vahim değil. Geçen sezon yapılan transferlerden dolayı 25 milyon avro daha maliyetin yeni yönetimin kucağına geliyor olması bir talihsizlik ama yapanlar eminim ki maliyetleri azaltmak amacıyla bir gençlik aşısı tutturmaya çalıştılar. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. 2000 yılında oldu, 4 yıl üst üste şampiyonluk geldi. UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları geldi. Ama bunu sadece gençlik aşısına bağlamamak lazım. Özellikle bu sezon ve geçen sezon hakemler, federasyon Galatasaray'ın gelişiminin önünde önemli bir engel oldu."



"İki yılın ikisinde de şampiyonluk hedefliyoruz"



Metin Öztürk, Galatasaray'ı her anlamda ileriye götürecek bir ekip olduklarını belirterek, "Biz önümüzdeki iki yılın ikisinde de şampiyonluk hedefliyoruz. Bu popülist bir yaklaşım gibi gelebilir ama biz hayatımızda hiç popülizm yapmadık. Yapsak geçen seçimi kaybetmezdik. Rakiplerimiz de dahil hiçbir takımın 100 milyon avrolar harcama şansı yok. Hepsinin tavan bütçesi 25-30 milyon avro olacak. Rakiplerinizin ve sizin bütçeniz 25-30 milyon avroysa ve siz şampiyon olamıyorsanız başarısızsınız demektir. Bizi birisinin göndermesine gerek yok, çantamızı alır gider kulübün önünü açarız. Masada da kasada da sahada da Galatasaray'ı ileri götürecek bir ekiple geliyoruz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübünün futbolda her zaman zirveyi hedeflediğini, bütün plan ve projelerini şampiyonluk üzerine yaptıklarını dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Galatasaray'ın 600 milyon ile 1 milyar lira arasında ilave kaynağa ihtiyacı var. Bizim çözmemiz gereken taraf bu. Diğer taraf teknik heyetin işi. İsrafa gerek yok. Bugün Galatasaray yaklaşık 45 milyon avroluk bir bütçeyle 14. sırada. Görüyoruz ki 10-12 milyon avro bütçesi olan takımlar üçüncü, dördüncü sıraları işgal ediyorlar. Demek ki orada yönetimle ilgili bir hata var. Biz bu hatayı gidereceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nu görüyorsunuz, bize geldiğinde 350 bin liraya oynuyordu. Ama yıllık 3 milyon avro alan bir forvetten daha büyük bir katkı sağlıyordu. Doğru oyuncuyu, doğru noktada kullanmak önemli."



"Orta sahada 2-3 oyuncuya ciddi ihtiyaç olduğu görünüyor"



Galatasaray Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk, teknik heyet konusundaki kararlarını göreve geldikten sonra vereceklerini vurgulayarak, "Mantığı değiştirmezseniz, teknik heyeti değiştirmenizin bir anlamı olmaz. Önce eldeki sözleşmelere bakacağız. Sadece hoca ve yardımcılarıyla ilgili değil, futbolcularla ilgili sözleşmelere de bakacağız. Küçük dokunuşlarla şampiyonluğa gidecek bir Galatasaray görülecek. Galatasaray'ı küçülterek ilerleyemezsiniz." şeklinde görüş belirtti.



Sarı-kırmızılı kulübün her zaman ses getiren transferler yaptığını, kendilerinin de eksik görülen bölgelere gerekli takviyelerde bulunacağını aktaran Öztürk, "Kerem, Galatasaray'da yıldız oldu. Galatasaray yıldız futbolcu transferi her zaman yapacak. Doğru fiyata yıldız futbolcu gelirse harika. Muslera'nın sakat olduğu dönemde Barcelona'nın yedek kalecisi Inaki Pena geldi, inanılmaz işler yaptı. Keşke kalsa. Bizden giden Okan Kocuk Giresunspor'da, Yunus Akgün Adana Demirspor'da harika işler yaptı. Biz önce evlatlarımıza sahip çıkacağız, onlar yuvalarına dönecek. Orta sahada en az 2-3 oyuncuya ciddi ihtiyaç olduğu görünüyor. Oraya odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Yolun yarısında hocayla yolu ayırmazdık"



Metin Öztürk, mevcut yönetimin teknik direktör Fatih Terim ile sezon ortasında yollarını ayırmasıyla ilgili "Aralarında ne geçti bilemeyiz. Galatasaray seçilmişlerle yönetilen bir kurum. Genel kurul Burak Elmas'ı seçmiş, Burak Elmas da bizim efsanemiz olan Fatih Terim ile yolları ayırmış. Biz onu tartışmayız." dedi.



Geçen yılın haziran ayında yapılan seçimde de başkanlığa aday olduğunu ve o dönemde Terim ile çalışacağını açıkladığını hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti:



"Elde son 3 yıl, Fatih Terim'in çalıştığı bir takım vardı. 3 hafta sonra PSV ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorduk. Florya'daki antrenmanı antrenörler yaptırıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne giderken, ucunda 30 milyon avroluk bir havucun olduğu ortamda teknik direktör değişikliğini hiçbir yönetim yapmazdı. Ayrıca son dönemde size 2 defa şampiyonluk kazandırmış bir Fatih Terim'in mutlaka kredisi vardır. O dönem için biz 'Bir yıllığına geliyoruz, kulübün finansal durumunu bilmiyoruz, gelince göreceğiz. Fatih hocayla bir yıl devam ederiz. Bir yıl sonra güven oylamasına gideriz' dedik. O zaman bu ibrasızlık sıkıntısı da olmazdı. 28 Mayıs 2022'de seçime giderdik. Başarılıysak devam ederdik. Fatih hoca başarılıysa devam ederdi. Yolun yarısında hocayla yolu ayırmazdık. Bir hocaya güveniyorsanız sezonu tamamlarsınız. Başarısızsa Fatih Terim de olsa Pep Guardiola da olsa yolu ayırırsınız."



TFF ve diğer kulüplerle ilişkiler



Sarı-kırmızılı kulübün başkan adayı Öztürk, tüm kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ihtiyacı olduğunu ve kurumlarla kavga ederek ilerlemenin sağlanamayacağını belirterek, "Önemli olan haksızlığa uğradığınızda yasal olarak haklarınızı savunacak bilgili kişilerin olması. Gerek tahkimde gerek federasyonda Galatasaray'ı temsil edecek kişilere sahibiz. Galatasaray öz kaynakları bu konuda çok güçlü. Bunların oralarda yer almasını sağlayacağız. Bizim amacımız hak etmediğimiz bir şeyin Galatasaray'a verilmesi değil. Göz göre göre benzer pozisyonda bir futbolcuya sarı gösterilirken, sizin futbolcunuza kırmızı gösterilmesi, net penaltınızın verilmemesi, hakemin VAR'a çağırılmaması. Biz VAR'a karşı değiliz. Ama hakemlerin özellikle Galatasaray maçlarında keyfi olarak VAR'a çağırılmamasına karşıyız." diye konuştu.



Öztürk, mevcut başkan Burak Elmas ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un iyi ilişkilere sahip olması hakkında ise "Burak başkanın Sayın Ali Koç'la diyaloğu çocukluğuna dayanıyor. O yakın dostluğun benimle olma ihtimali doğal olarak yok. Ben taraftarın içinden geliyorum. Ama kimseye negatif bir bakış açım yok. Diğer 19 takım neyse Fenerbahçe de bizim için odur. Herhangi bir özelliği yok." ifadelerini kullandı.



"Acilen Kemerburgaz'a geçeceğiz"



Metin Öztürk, Galatasaray Kulübünün geliştirilecek birçok gayrimenkule sahip olduğunu anlatarak, "Eldeki gayrimenkullerin nasıl daha iyi değerlendirileceğinin çalışmalarını yapıyoruz. Mevcut yönetime de teşekkür etmek lazım. Florya'da, Mecidiyeköy'de gayrimenkullerin değerlendirilmesine yönelik başlattıkları çalışmalar var. Biz iyileri takip edip değerlendireceğiz. Acilen Kemerburgaz'a geçeceğiz. Arkasından basketbol sahasının temelini atmak istiyoruz. Bizim dönemimizde, 2 yıl 1 ay içerisinde hem basketbol salonunu hem Kemerburgaz'ı tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray markasını iyi yöneterek kulübe yeni gelirler sağlayacaklarını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bakın son dönemde tokenlar, NTF'ler çıktı. Farklı gelir modelleri geliyor. Bunları yapabilmek için de kulüplerin iş adamı bakış açısına ihtiyacı var. Örneğin Ronaldo performansından yılda 20 milyon avro para kazanıyor ama şahsi geliri yaklaşık 100 milyon avro. Geri kalanını markasını yöneterek kazanıyor. Biz de Galatasaray markasını yöneterek önce Galatasaray'ın borcunu sıfırlamasını sonra kar eden bir kulüp haline gelmesini sağlayacağız. Onun için yönetim kurulu listemiz iş adamı ağırlıklı."





